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Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı

Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.


Bu sezon oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Sarı Siyahlı ekip, Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Doğu Anadolu ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 78. dakikalarda Haqi Osman attı. Haqi Osman'ın bir golü de ofsayt neden ile iptal edildi.


Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bandırmaspor 12 puanda kalırken bu sezonki ilk galibyetine imza atan Yeni Malatyaspor ise puanını 6'ya yükseltti.

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