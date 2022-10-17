Yeni Malatyaspor ilk galibiyetini Bandırma'da aldı

Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

Bu sezon oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Sarı Siyahlı ekip, Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Doğu Anadolu ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 78. dakikalarda Haqi Osman attı. Haqi Osman'ın bir golü de ofsayt neden ile iptal edildi.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bandırmaspor 12 puanda kalırken bu sezonki ilk galibyetine imza atan Yeni Malatyaspor ise puanını 6'ya yükseltti.