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Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la 12 maçta 14 puan topladı

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı 12 maçta 14 puan topladı.


Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK müsabakasıyla göreve başlayan Teknik Direktör İrfan Buz, takımının başında 12 maçta görev aldı. Buz, Doğu Anadolu ekibiyle çıktığı 12 müsabakanın 3'ünden galibiyetle ayrılırken, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde de 14 gol gördü.


Ligin sona ermesiyle 45 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 15. sırada yer aldı.

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