Yeni Malatyaspor İstanbul yolcusu

Süper Lig'de 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Chalali katılmadı. Tunuslu futbolcunun bu hafta da formasından uzak kalacağı açıklandı. Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanda oyuncularını sık sık uyaran Sergen Yalçın özellikle kanat oyuncularına daha fazla orta yapmaları talimatını verdi. Çalışmada Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic'in performansları teknik heyeti memnun etti. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sergen Yalçın'ın çift kalede geçen haftaki Kayserispor maçında kazanan kadroyu bozmadığı görüldü.

Yeni Malatyaspor, ligin 10. haftasında pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının Malatya'daki hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.