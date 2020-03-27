Yeni Malatyaspor kaptanı süreci yorumladı

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım yaptığı açıklamada, "Şuan hepimiz çalışıyoruz. Tabi bu işin küçük bir parçası. Tekrar başlanırsa nasıl olacak şuan muamma. İşin bir de hazırlık ve psikolojik bölümü var" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, bu süreci hep birlikte atlatacaklarına inandığını belirtti.

Hayatta hiç bir şeyin önceden tahmin edilemeyeceğini belirten Murat, "Daha bir kaç gün öncesine kadar ne planlarımız, ne fikirlerimiz, ne beklentilerimiz vardı hayata dair. Fakat şimdi dünya olarak bir acil durumla karşı karşıyayız. Elbette ki kaybı ancak Allah bilir. Nereden bilebilirsin ki böyle bir şey yaşanacağını. Tabi bizim işimiz futbol, ancak şimdi futbol konuşacak bir süreç değil. Lig oynanır mı, ertelenir mi açıkçası kimsenin umurunda olduğunu sanmıyorum. Umurunda olanları da anlamakta zorlanıyorum. Herkesin aklında sağlığı, ailesi ve ülkesi olmalı diye düşünüyorum. Öncelikle şu süreci bir atlatalım gerisi kolay. Elbette ki biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakalım zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Türkiye sayılı ülkeler arasında"

Ülkesinin bu süreçte insan odaklı, güzel işlere imza attığını da belirten Murat, "Türkiye'nin gerçekten sayılı ülkeler arasında yer aldığına inanıyorum. Tıp anlamında bakıldığı zaman ben Türkiye'nin gerçekten sayılı ülkeler arasında yer aldığına inanıyorum. Bizim ülkemizde olan doktorlar, hastaneler birçok ülkenin önünde. Sağlık sistemimiz iyi durumda ve iyi gidiyor. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatırız. Uyarılara dikkat etmeliyiz. Bir süre daha evimizde kalarak, ailemizle bu süreci birlikte atlama şuuru ortaya koymalıyız" diye konuştu.

Murat bireysel antrenmanlarının da devam ettiğini kaydederek şunları söyledi: "

"Takım halinde yapılmayan antrenman sizi ne kadar hazır tutar düşünmek lazım. Kulüpten ayrılmadan önce bir toplantı yaparak kulüple ve evde bireysel idman programlarımız dağıtıldı. Şuan hepimiz çalışıyoruz. Tabi bu işin küçük bir parçası. Tekrar başlanırsa nasıl olacak şuan muamma. İşin hazırlık ve psikolojik bölümü var. Bana göre şuan söylenmesi gereken tek şey 'Allah ülkemizi ve dünyamızı felaketlerden korusun' olmalı" diye konuştu.