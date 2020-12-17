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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.


Haftayı 16 puanla 10. sırada tamamlayan sarı siyahlılarda kadro dışı cezası devam eden Cueva dışında eksik bulunmazken, sakatlığı düzelen Lukoki de takımla çalışmalara başladı.


Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalışılırken, Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe karşısındaki on biri bozmadığı gözlendi.


Bu arada disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Perulu Cueva'nın durumuyla ilgili yönetim kurulu ile bir toplantı yapacağı öğrenilen Hamza Hamzaoğlu'nun başarılı 10 numarayı affedebileceği öğrenildi.


Perulu oyuncunun affedilmesi durumunda ligin 14. haftasındaki Alanya maçının kadrosuna alınacağı tahmin ediliyor.

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