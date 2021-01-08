Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçına hazır

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 18.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak karayoluyla Kayseri'ye gitti.
Ligde 21 puanla 10. sırada yer alan sarı-siyahlılar, yarın oynayacağı Kayserispor maçında 3 puan hedefliyor. Zorlu müsabakanın hazırlıkları tamamlayarak Kayseri'ye giden Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik bulunmuyor.
Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.