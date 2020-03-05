İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor, Konya maçının taktik provasını yaptı

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.


Yeni Malatya Stadyumu'nda Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda hedef Konya maçıyla çıkışa geçmek.


Tedavisi devam eden Bifouma ve Wolter'n de yer aldığı çalışmada Konyaspor maçının taktiği üzerinde duran Hikmet Karaman, zorlu maçta sahaya süreceği on biri de belirledi.


Yeni Malatyaspor'da kart cezalıları Mina ve Hadebe Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.


Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanın ardından Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.