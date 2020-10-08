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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Milli aranın ardından deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları devam ediyor.


Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun koordinesinde gerçekleşen idmana son transferler kaleci Ertaç Özbir ile Olcay Şahan da ilk antrenmanına çıktı. Güç ve kondisyon çalışması yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yerinde olduğu görülürken, takımda eksik bulunmuyor.


Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını antrenmanlarla aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Bundan sonraki her maçımız bana göre bir final niteliğinde. Konyaspor'da önemli bir rakip. Alınacak her puan bundan sonrası için çok önemli çünkü” dedi.

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