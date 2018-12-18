Yeni Malatyaspor Kulübü'ne saldırı olayına 3 tutuklama

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

16 Aralık günü Antalyaspor maçı öncesi takımında kapma girdiği E. Yeni Malatyaspor Kulübü Tesisleri'ne gece yarısı silahla saldırı düzenlenmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz ve kapsamlı araştırmalarda, elde edilen bilgi, bulgu ve delillerin de değerlendirilmesi sonucunda olayı gerçekleştiren ve olayla ilgili bağlantısı bulunan 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'isi Cumhuriyet Savcılığı'nın sorgusunun ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne yönelik olarak gerçekleştirilen silahla saldırı olayının faillerinin kısa süre içerisinde yakalanarak, adli mercilere intikal ettirildiği ve saldırı olayının bütün yönleriyle aydınlatıldığı ifade edildi.