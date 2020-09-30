Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Wallace'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Wallace ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Türkiye'ye gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Wallece daha sonra kendisini sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza attı.

Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde sarı-kırmızılı formayı giyen Wallece'nin Malatya'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Transferle ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbola Cruzeiro'da başlayan Wallace, Lazio, Braga, Monaco'da forma giydi.