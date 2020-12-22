İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor lider karşısında puan arayacak

Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 19’a yükselten ve iddialı bir konuma gelen Yeni Malatyaspor, ligin 14.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 19'a yükselten ve iddialı bir konuma gelen Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasında lider A.Alanyaspor'a konuk olacak.


Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, ülkesinden dönenen Benjamin Tetteh'in de maç kadrosuna alındığı belirtildi. Karşılaşmanın son çalışmasını tesislerinde yapan Malatya ekibinde sakatlığı süren Lukoki dışında eksik oyuncu bulunmuyor. A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.


Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.