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Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar’ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.


Yeni Malatyaspor son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.


Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir!" denildi.

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