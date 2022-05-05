Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yoğun yağmur yağışı altında süren çalışmalar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.

Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet elde etmek isteyen Yeni Malatyaspor, hem taraftarlarına moral vermek hem de Süper Lig'e galibiyetler ile veda etmek istiyor.