İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1.

Lig'in 23. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenmanda futbolcuların moralli oldukları dikkat çekti. Malatya temsilcisi, bu sezon ligde ilk kez üst üste 2. galibiyetini almak için Rize ekibinin karşısına çıkacak.


Yeni Malatyaspor'da kas sakatlığı bulunan Haqi Osman, takımdan ayrı düz koşulara başladı. Kırmızı kart cezası biten Philip Gameli Awuku ise şans verilmesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

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