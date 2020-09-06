İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor sağlık çalışanlarını unutmadı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon formalarını hazırladığı kliple tanıttı.


Sağlık çalışanlarına ithaf edilen klipte, Yeni Malatyaspor resmi ürün mağazasından forma alan taraftarlar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, forma hediye ediyor.


Büyük beğeni alan klip "Pandemi sürecinde hayatını kaybeden beyaz meleklerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza ithaf olunur." mesajıyla sağlık camiasına armağan edildi.


Tanıtılan formatlarda 'Kaplan baskılı siyah, taraftarın tercih ettiği kırmızı ve şimşek beyaza yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.