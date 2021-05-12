Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 41 haftada 45 puan topladı. Sahasında en son Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Lig'in 41. haftasında sahasında Hatayspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet aldı. 2020 -2021 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, matematiksel olarak ligde kalmayı tamamlamış durumda.