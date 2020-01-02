İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı

Yeni Malatyaspor maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nun bozulan zeminini iyileştirmek için bakıma aldı.

Yeni Malatyaspor maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun bozulan zeminini iyileştirmek için bakıma aldı.


Ultraviyole ışınlarıyla soğuktan daha az etkilenmesi amaçlanan zemine devre arası boyunca çeşitli bakımların da uygulanacağı belirtildi.


Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazlı açıklamada, “Maçlarımızı oynadığımız Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışmalarımız sürüyor. Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla birlikte ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.