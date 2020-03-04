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Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, önceki sezonlara kıyasla en kötü sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, önceki sezonlara kıyasla en kötü sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar Ligde 24 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.


Süper Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, 24 puanla 13. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 24. hafta sonunda 34 puanla 6. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 24. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.


Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk sezonunu (2017-2018) 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 24. hafta itibariyle ise 34 puanla 9. sıradaydı. Malatya ekibi, Süper Lig'deki ikinci sezonunda ise (2018-2019) 24. hafta sonunda topladığı 34 puanla 6. sırada yer buldu ve sezonu 47 puanla 5. sırada tamamladı.

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