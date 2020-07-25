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Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti

Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi ile birlikte Yeni Malatyaspor 3 yıl önce çıktığı Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düştü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa dokunan Umut'un vuruşunda kaleci Hamza son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


55. dakikada Gaziantep FK'nin geliştirdiği atakta ceza sahasının dışından topla buluşan Muhammet'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


63. dakikada serbest vuruş kazanan konuk ekipte topun başına geçen Djilobodji, ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


90. dakikada Kjartansson'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Ndayishimiye (Yiğithan dk. 89 ?), Mina, Hadebe, Karim, Murat, Ahmed (Donald dk. 68), Gökhan, Umut, Fofana (Erkan dk. 60), Kjartansson


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji (Kubilay dk. 78), Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray (Furkan dk. 45), Andre Sousa, Jefferson (Kenan dk. 45), Maxim (Mehmet Erdem dk. 90 ?), Muhammet (Muğdat dk. 75 ?)


Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Hasan Yurtseven, Kenan Özer


Teknik Sorumlu: Christian Petre


Sarı kart: Karim (Y.Malatyaspor)


Gol: Djilobodji (dk. 63) (Gaziantep FK)

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