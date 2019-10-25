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Yeni Malatyaspor taktik çalıştı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 9.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlığı süren Chaalali katılmadı. Tunuslu futbolcunun bu haftaki Kayserispor maçı dışında 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Sergen Yalçın, rakibin içinde bulunduğu duruma aldanmamaları, aksi halde sahadan hayal kırıklığıyla ayrılabilecekleri uyarısında bulundu.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi. Antrenmanda futbolcuların hırslı oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Yeni Malatyaspor 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak

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