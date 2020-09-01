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Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yeni sezonda giyilecek 3 formadan biri taraftar oylarıyla belirlendi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yeni sezonda giyilecek 3 formadan biri taraftar oylarıyla belirlendi.


2020-2021 futbol sezonu için giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde büyük beğeni alan bir tanıtım filmiyle taraftarının beğenisine sunan sarı-siyahlı kulüp, farklı bir uygulamaya giderek takımın giyeceği 3 formdan birini taraftar oylarıyla belirledi.


Anket sonucu düz kırmızı üzerine sarı fırça desenli forma birinci olurken, kulüp birinci olan formayı yeni sezon stoklarına aldıracağını açıkladı.


Ankette 9 bin dolayında oy kullanılırken, tercih edilen forma toplam oyların yüzde 60'ını aldı.

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