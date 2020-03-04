İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor taraftarından Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama

Yeni Malatyaspor’da takımın yeni çalıştırıcısı Hikmet Karaman’a taraftarlar tarafından şehirde coşkulu bir karşılama töreni hazırlandı.

Yeni Malatyaspor'da takımın yeni çalıştırıcısı Hikmet Karaman'a taraftarlar tarafından şehirde coşkulu bir karşılama töreni hazırlandı.


Ligde 8 haftadır kazanamayan ve geçen hafta Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da yeni teknik adam Hikmet Karaman'a resmi imza öncesi taraftar tarafından karşılama töreni yapıldı. Taraftarlara teşekkür eden ve başarı sözü veren Karaman, "Beni mutlu ettiniz. Bu tablo Yeni Malatyaspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Biz de elimizden geleni yaparak takımı bu kötü süreçten çıkarmanın gayretinde olacağız. Taraftarı da her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bu takımın başarısı şehrin başarısıdır" dedi.


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise Karaman'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Şehrimize hoş geldiniz. Sizinle birlikte Malatya'nın farklı bir kimliğe bürüneceğine inanıyoruz. Bunun için hep birlikte kenetlenme vakti. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.