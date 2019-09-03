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Yeni Malatyaspor, transfer sezonunu 11 transferle kapattı

Futbolda 2019-2020 Yaz Transfer Dönemi sona ererken Btc Turk Yeni Malatyaspor kadrosuna 11 futbolcu dahil ederek transferi hareketli geçiren takımlardan birisi oldu.


Sarı-kırmızılılar 11 transfer yaparken, 10 futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Transferin son gününü sessiz geçiren Btc Turk Yeni Malatyaspor'da en dikkat çeken transferler Beşiktaş'tan alınan Gökhan Töre, Konyaspor'dan alınan Adis Jahovic ve Fofana ile Empoli'den kadroya katılan Achuah oldu.


Btc Turk Yeni Malatyaspor'un 2019-2020 futbol sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve takımdan gönderdiği isimler şöyle:



Gelenler


Moryke Fofana, Adis Jahovic, Murat Akşit, Özer Özdemir, Teenage Lingani Hadebe, Gökhan Töre, Guilherme Costa Marques, Ufuk Ceylan, Ghaylen Chaaleli, Afriyie Acquh, Sakıb Aytaç



Gidenler


Adem Büyük, Danijel Aleksic, Bülent Cevahir, Ömer Şişmanoğlu, Aboubakar Kamara, Murat Akça, Michael Pereira, Mustafa Eskihellac, Ertaç Özbir

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