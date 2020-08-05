Yeni Malatyaspor transferde imzaları attırmaya hazırlanıyor

Yeni sezonun eylül ayının ikinci haftasında başlayacak olması nedeniyle transfer sürecinin sıkıştırılmış bir takvimde gerçekleşeceğini göz önünde bulunduran Malatya temsilcisi, transferde hızlı harekete edecek.

Sarı-siyahlıların ilk resmi transferi Lukoki'nin ardından forvet bölgesi için de önemli bir futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi. Malatya ekibinin ilk etapta kaleye, sağ ve sol beke, orta saha ve forvete transfer yapacağı belirtilirken, bu transferlerin önümüzdeki hafta başlayacak kamp çalışmalarına yetiştirileceği ifade edildi.

9 futbolcusunun sözleşmesinin bitmesi, birkaçının da takımdan ayrılması üzerine kadrosu önemli ölçüde boşalan sarı-siyahlıların, ilk etapta en az 10 transfer yapacağı bildirildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor'un kamp programını netleştirmeye başladığı belirtildi. İki etaplı olmak üzere önümüzdeki hafta başlayacağı belirtilen kampın Bolu ve Topuk Yaylası olarak belirlendiği kaydedildi.