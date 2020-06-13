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Yeni Malatyaspor, tribünleri ünlü isimlerle doldurdu

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Yeni Malatyaspor karton taraftar uygulaması kapsamında stadının özel bir bölümüne şeref tribünü yaptı.


Şeref tribününde Malatyalı siyaset, spor adamı, sanatçı ve tanınan kişilerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de karton fotoğrafı yer aldı.


Uygulamayı hayata geçiren birçok Süper Lig kulübünden farklı olarak maket fotoğrafları stadının tribünlerine ücretsiz yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, uygulama kapsamında ‘Vazgeçmek yok Malatya' başlığıyla binlerce kişiye ulaşmayı amaçlıyor.


Şeref tribününde Atatürk, Turgut Özal, İsmet İnönü, Hamit Fendoğlu, Kemal Sunal, Kenan Işık, Fahri Kayhan, Oktay Kaynarca ve Mersedes Kadir'in karton fotoğrafına yer verildi.

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