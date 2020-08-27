İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan'ı yalnız bırakmadılar

Yeni Malatyaspor taraftar grubu Derebeyleri, tribünün renkli figürü Orhan Mutlu’yu (Maço Orhan) yakının düğün töreninde yalnız bırakmadılar.

Yeni Malatyaspor taraftar grubu Derebeyleri, tribünün renkli figürü Orhan Mutlu'yu (Maço Orhan) yakının düğün töreninde yalnız bırakmadılar.


Doğanşehir'deki düğün töreninde taraftar grubunun sürpriziyle duygusal anlar yaşayan Maço Orhan, misafirleriyle tek tek ilgilendi.


Genç çiftlerin hayatını birleştirdiği gecede iki sevinci bir arada yaşayan Maço Orhan, Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender kaya'ya teşekkür etti.


Yeni Malatyaspor taraftarının sadece tribünde değil, her yerde omu omuza olduğunu belirten Maço Orhan, “İnanın bugün iki sevinci bir arada yaşadım. Bir yandan yeğenimin düğünü, diğer yandan tribündeki evlatlarımın ziyareti. Hepsi sağolsun Varolsun. Allah beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.