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Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi Türkiye'ye davet etti

Transferde son olarak Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre’yi kadrosuna katan Yeni Malatyaspor Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali’yi resmi sözleşme imzalamak için Türkiye’ye davet etti.

Transferde son olarak Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi kadrosuna katan Yeni Malatyaspor Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti.


Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali'nin kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ve Yeni Malatyaspor'un teklifine yeşil ışık yaktığı ifade edildi.


Tunus Milli Takımı'nın 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali'nin cuma gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.


Sarı-kırmızılı kulübün ön anlaşma sağladığı Tunuslu futbolcuyla İstanbul'da resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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