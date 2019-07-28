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Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2.

ön eleme rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çift idman temposuyla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken,Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın rövanş maçı için kadroda iki değişikliğe gideceği öğrenildi.


Avrupa sahnesinde ilk maçına geçen hafta çıkan Yeni Malatyaspor ikinci maç için kendisine yarayan bir skorla turu geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçta sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, 1 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak olan rövanş karşılaşmasında istediği skoru alarak bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.


Bu doğrultuda hazırlıklarının ilk günlük çalışmasını Malatya'da yapan sarı kırmızılı ekip, hazırlıklarına Slovenya'da devam edecek.

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