Yeni Malatyaspor umudunu koruyor

Yeter ki taraftarımız bu işe inansın ve ikinci maçta o stadı onlar için farklı bir ambiyansa bürüsün. Malatya daha önce ne zaferlere imza atmış bir takım, yeni bir zaferi hep birlikte yazmamamız için hiçbir neden yok” dedi.

Yeni Malatyaspor'da UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a karşı alınan 3-1'lik yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Rövanş karşılaşması öncesi tur umutlarını azaltan sarı-kırmızılılar, rövanş maçının hazırlıklarının ise pazartesi gününden itibaren başlayacak. Partizan mücadelesini İHA'ya değerlendiren kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

“Böyle bir 90 dakika beklemiyorduk”

Kendi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını ve basit hatalar yaptıklarını kaydeden Ravcı, “Açıkçası böyle bir 90 dakika beklemiyorduk. Bireysel hatalarımız oldukça fazlaydı. Biz Partizan karşısındaki Malatya değildik. Ne yazık ki futbolda bazen bu tür maçlar oluyor. Tabii biraz da tecrübesizliğimizin etkisi oldu. Çok üzgünüz, tur şansımızı biraz zora soktuk ama pes de etmeyeceğiz” dedi.

“Yeni bir zaferi hep birlikte yazmamamız için hiçbir neden yok”

Ravcı, her şeye rağmen önlerinde oynanmamış bir 90 dakika bulunduğunu da belirterek, “Belki oradan avantajlı bir sonuçla dönemedik ama bence kaybedilmiş bir şey de yok hala. 2-0'da turu biz geçeriz. Zor ama imkansız değil. Yeter ki taraftarımız bu işe inansın ve ikinci maçta o stadı onlar için farklı bir ambiyansa bürüsün. Malatya daha önce ne zaferlere imza atmış bir takım, yeni bir zaferi hep birlikte yazmamamız için hiçbir neden yok” diye konuştu.