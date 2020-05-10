Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından Malatya'da toplanma kararı alan Yeni Malatyaspor, yarın top başı yapacak.

Bir kısım futbolcusu ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı korona virüs testi negatif çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak ilk çalışmaya Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Bu arada korona virüs testinin ikinci kısmının salı günü teknik heyetin de yer aldığı diğer gruba yapılacağı belirtildi.