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Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini Bulgaristan takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki'yi renklerine bağlayarak yaptı.


Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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