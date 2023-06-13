Yeni Malatyaspor yeniden ligden çekiliyor

Başkanı Fırat Vuran, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak ligden çekilme taleplerini ileteceklerini söyledi.

Basın Sözcüsü Mehmet Sinan Altıntop ile birlikte takımdaki son gelişmeler üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Kulüp 2. Başkanı Fırat Vuran, kulübün mevcut borcunun kapatılması için bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yeni sezon öncesi ligden çekilme kararlarını TFF'ye ileteceklerini söyledi.

Seçim öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte İzmir'de önceki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştüklerini ve takıma destek sözü aldıklarını ifade eden Vuran, verilen sözün tutulması ile borçlarının yüzde 80'ini kapatacaklarını ifade etti. Takımın borcunun bir şekilde kapatılması gerektiğini belirten Vuran, “Borcu kapatsak bile transferimizi açamıyoruz. Transferi açamadığımızdan dolayı en azından takımı ligden çekerek, biz ikinci dönemde transferlerimize başlayıp, en azından bir takım oluşturmak istiyoruz” dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ile olan sözleşmelerinin de 31 Mayıs itibarıyla sona erdiğini de hatırlatan Vuran, “Yeni sözleşme için konuşamadık. İnşallah gelir ve biz kendisiyle devam ederiz. Yılmaz hocamızdan memnunuz, kulüp için Malatya için elinden ne geliyorsa yapıyor” ifadelerine yer verdi.

İkinci dönemde transfer tahtasını da açmak istediklerini belirten Vuran, “Bu noktada da takımı oluşturup 2024-2025 sezonunda yeni takımımızla mücadele etmek istiyoruz. En azından küme düşme korkusunu aklımızdan geçirmeden iyi bir takımla Süper Lig için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nun borcuna ilişkin de konuşan Vuran, “Göreve geldiğimiz dönemden deprem sonrasına kadar toplam 56 milyon TL giderimiz var. Bunun 14 milyon TL'si Mustafa Eskihellaç'ın transferinden geldi. 11,5 milyon Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın verdiği para, bir milyon TL valilik verdi, 750 bin TL Battalgazi Belediyesi, 750 bin TL'de Yeşilyurt Belediyesi'nden geldi. Kalan rakam ise kulüp başkanımız Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. 3,5 aylık personele deprem sonrası bir borcumuz var. Rahmetli Ahmet Eyyüp'e 403 Bin TL borcumuz var onu da kısa sürede vereceğiz. Piyasaya bizim dönemimizde bir milyon TL borcumuz var. Vergi ve SSK ile birlikte 5 milyon TL borcumuz var, onu da ödeyeceğiz. Bizim dönemimizde hiç kimsenin alacağı kalmayacak” ifadelerini kullandı.

2. Başkan Vuran, ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da adının 2023-2024 TFF 1. Lig sezonuna adının verilmesi içinde TFF'ye başvuruda bulunduklarını da söyledi.