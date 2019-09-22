Yeni Malatyaspor yönetimi basınla bir araya geldi

Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanı Vahap Güner'in daveti üzerine, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti kurucusu duayen gazeteci Haydar Karaduman'ın taziye ziyareti ile birlikte gazetecilerle istişare toplantısı yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan toplantıda Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e, 2. Başkan Selim Pilten, Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Çoşer Gömüç, İlhan Çelebi ve Nusret Çaylak da eşlik etti.

Başkan Gevrek burada yaptığı açıklamada, basının kendileri için yol gösterici bir vasıf taşıdığını kaydederek, "Vefat eden değerli gazeteci ağabeyimiz Haydar Karaduman'a rahmet diliyorum. Basın bizim için yol gösterici bir vasıfta ve bunu da önemsiyoruz. Bugün Btc Turk Yeni Malatyaspor'un geldiği bu noktada basın emekleri görmezden gelinemez. İnşallah bu sezon da beklentilere cevap veren bir kulüp olacağız. Bu anlamda camia olarak bir bütün halinde hareket etmemiz işimizi daha da kolaylaştıracaktır" diye konuştu.