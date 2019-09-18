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Yeni Malatyaspor yönetimi ‘Futbol Köyü' için toplandı

Btc Turk Yeni Malatyaspor yönetimi kulüpteki son gelişmeleri ve ilk etabına başlanan Futbol Köyü projesinin detaylarını konuşmak için toplantıda bir araya geldi.


İstanbul'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının oldukça verimli geçtiği belirtildi. Toplantının en önemli maddesinin, ilk etabına başlanan Futbol Köyü projesi olduğu, bu projeyle ilgili sağlanacak finansman ve 200 dönümlük arsa tahsisinin detaylarının fikir alışverişi şeklinde konuşulduğu bildirildi.


Takımın ligde aldığı 4-0'lık Ankaragücü galibiyetinden dolayı yönetimi tebrik ederek toplantıyı açan Adil Gevrek'in Galatasaray maçında da güzel bir netice alacaklarına inandığını paylaştığı ifade edildi.


Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten toplantıya dair yaptığı açıklamada, “Ara ara kulüpteki gelişmeler ve izlenecek yol haritasıyla ilgili toplanıyoruz. Yine içerik ve sonuç olarak verimli bir toplantımız oldu. İnşallah kulübümüzü ayakları yere daha sağlam basan, daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için yoğun çalışma tempomuz devam edecek” diye konuştu.

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