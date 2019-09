Yeni Malatyaspor yönetiminden Çınar'a ziyaret

Ziyarette BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından projelendirilen ‘ Futbol Köyü' yatırımı üzerine fikir alış verişi yapıldı.

BTC Turk Yeni Malatyaspor'a verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “BTC Turk Yeni Malatyaspor'umuzun durumunun yanı sıra ‘Futbol Köyü' projemizi istişare etmek üzere Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile bir araya geldik. Malatya ve bölgeyi kapsayan çok önemli bir yatırım olan projemizi hayata geçirmek adına Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Rektörlerimiz, Merkez ve İlçe Belediye Başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleri başkanlarımız ve işadamlarıyla istişarelerimizi sürdürmekteyiz, bu büyük projeye destek bekliyoruz. Proje hakikaten gerek kentimizin gerekse de bölgemizin futbol kültürüne çok büyük katkılar sağlayacaktır. Sayın Başkanımızla alt yapı ve futbol üzerine birçok kez bir araya gelip görüş alış verişinde bulunmuştuk, projeyi kendisine de anlattık. Ülke futbolunun ekonomi anlamında sıkıntı yaşadığı bu dönemde alt yapıdan oyuncu yetişmemesi büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Malatya olarak bu anlamda bir ilke imza atarak böylesine özel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Yeni Stadyumumuzun yan tarafında bulunan 200 dönümlük alan üzerine Sayın Rektörümüzle görüşeceğiz ve burayı bize tahsis ederse bu güzel ve büyük projeyi hayata geçirmiş olacağız. Tabii ki bu projeyi hayata geçirirken bu tür ziyaretlerimiz ve görüşmelerimizin faydalı olacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın en büyük marka değeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm Malatyalıların onuru, gururu, ortak sevdası olan Yeni Malatyaspor'umuzun her zaman yanında olduk. Malatya'nın en önemli markası olan Yeni Malatyaspor etrafında daha fazla kenetlenmemiz, birlik ve beraberlik ruhuyla takımı yeni sezonda desteklememiz gerekmektedir" dedi.

Sezona galibiyetle başlayan ancak ardından ufak bir sekteye uğrayan sarı-kırmızılı ekibin ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağına yürekten inanandıklarını belirten Çınar şunları söyledi:

"Biz yeter ki takımımıza inanalım, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güvenelim, onları her türlü şart ve durumda destekleyelim, o zaman başarı kaçınılmaz olur. Malatya kenetlendiği zaman her şeyi başarır, yakın geçmişimiz nice örneklerle doludur. Kulüp Başkanımızın daha önce bizimle paylaştığı ‘Futbol Köyü' proje üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Projeye açıkçası hayranlıkla bakıyoruz, benimsiyoruz. Böylesine kıymetli bir projenin hayata geçmesi içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Uzun vadede alt yapı organizasyonu ve tesisleşmenin tam manasıyla hayata geçmesi, var olan futbolcuların güzel ve kaliteli alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri ve daha iyi yerlere gitmelerini sağlamak adına çok güzel bir proje olarak değerlendirmekteyiz. Her yönüyle takdir edilecek bir proje olarak bakıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Malatya'ya katkı sunacak, her alanda gelişim ve kalkınmaya ışık tutacak bütün projelerin yanında yer aldık ve destekledik.Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.Hepimizin ortak paydası olan Malatya'mızın bütün alanlarda büyümesini sağlamak, başlatılan projeleri ve yatırımları desteklemek bizim asli görevlerimiz arasındadır.Şehrimizde yatırım alanları ne kadar artarsa biz o kadar mutlu oluruz.İnsanları bir arada tutan, zinde tutan,birlik ve beraberliği tesis eden en önemli objede günümüzde futboldur. Her daim BTC Türk Yeni Malatyaspor'umuzun yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi bir kez belirtmek istiyorum. Alt yapıyla ilgili her türlü projenin hem takipçisi olacağız hem de destek vereceğiz. Bu tür yatırımlar geleceğe dönük yatırımlardır.Böylesine güzel projeler hazırladıkları içinde başta Kulüp Başkanımız ve Yöneticilerimiz olmak üzere emek ve katkı sunan herkesi tebrik ederim.”

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, birbirlerine BTC Türk Yeni Malatyaspor ile Yeşilyurt Belediyespor formaları hediye ettiler.