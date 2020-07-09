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Yeni Malatyaspor'a coşkulu karşılama

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenerek ligde kalma mücadelesinde kritik bir 3 puan alan Yeni Malatyaspor'u şehre girişinde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.


Düşme hattından uzaklaşmak için mutlak kazanılması gereken zorlu 90 dakikayı Acquah'ın attığı golle kazanan Malatya ekibi, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük sevincin yaşandığı Malatya ekibine, şehre gelişinde sürpriz bir karşılama yapan Derebeyleri Taraftarlar Derneği, takım otobüsünü durdurarak teknik heyet ve futbolcular lehine tezahüratlarda bulundular.


Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın otobüsten inerek yaptığı konuşmayla coşku daha da artarken, tecrübeli teknik adam ligde kalacaklarına inandıklarını ifade etti.

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