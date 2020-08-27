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Yeni Malatyaspor'a destek olmak için maske dağıttılar

Malatyalı esnaflar, Malatyaspor’un taraftar grubu olan Derebeyleri ile ortak organizasyon yaparak, kulübe katkı sağlamak için satın aldıkları Yeni Malatyaspor maskelerini vatandaşlara dağıttılar.

Malatyalı esnaflar, Malatyaspor'un taraftar grubu olan Derebeyleri ile ortak organizasyon yaparak, kulübe katkı sağlamak için satın aldıkları Yeni Malatyaspor maskelerini vatandaşlara dağıttılar.


Malatyalı esnaflar ve Malatyaspor taraftar grubu Derebeyleri, kulübe destek olma adına satın aldıkları vatandaşlara maske dağıttı. Eski Belediye Meydanı'ndaki etkinliğe çok sayıda esnaf ve sarı-kırmızılı taraftarlar katıldı. Yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajının verildiği etkinlikte konuşan Derebeyleri Başkanı Ender Kaya, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Oturduğumuz yerden eleştirmek kolay, önemli olan takımımıza gücümüz nispetinde destek sağlayabilmek. Ben bu anlamda esnafımıza ve taraftarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Maske dağıtım etkinliğine katılan esnaflar da yeni sezon öncesi aynı şekilde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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