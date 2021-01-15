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Yeni Malatyaspor'da Acquah sevinci

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan, 5 haftada ise galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor’da sakatlığı düzelen Acguah’ın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti memnun etti.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 21 puan toplayan, 5 haftada ise galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'da sakatlığı düzelen Acguah'ın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti memnun etti.


Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun doğum günü kutlandı. Pasta kesilmesinin ardından futbolcuların tebrikini kabul eden Hamzaoğlu, yaptığı duygusal konuşmayla 51. yaşında mutluluk, sağlık ve başarı dileğinde bulundu.


Bu arada golcü futbolcu Tetteh ve orta saha Acguah'ın Kayserispor maçında yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir süre takımdan ayrı kalacakları açıklanmıştı. Ancak Acguah'ın tedaviye cevap verdiği ve iyileşerek takımla çalışmalara başladığı belirtildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Çaykur Rizeespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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