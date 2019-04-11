Yeni Malatyaspor'da Alanya maçı hazırlıkları sürüyor

haftasında Pazar günü 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Sezonun ikinci yarısında istediği performansı bir türlü ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Kısa pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra taktik çalışması yaptı.