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Yeni Malatyaspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sakatlıkları düzelen Murat Yıldırım ve Issam Chebake takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bu futbolculardan Murat Yıldırım'ın tedbir amaçlı olarak pazar günkü Alanyaspor müsabakasında da oynatılmayacağı, Chebake'nin ise oynayabilecek durumda olduğu ifade edildi.


Sergen Yalçın'ın saha ortasındaki toplantısıyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla sona erdi.


Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yeni transfer Ganalı Afriyie Acquah ile yakından ilgilendiği ve Alanyaspor maçı için başarılı futbolcuyu özel olarak hazırladığı dikkatlerden kaçmadı.

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