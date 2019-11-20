Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle bir araya geldi

Kulüp tarafından yapılan açıklamada söyleşiye dair şu bilgiler verildi:

"Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve futbolcumuz Eren Tozlu bugün İnönü Ortaokulu'nda minik taraftarlarımızla bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği soruları sorup cevap bulduğu program, imza ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Okul müdürü Mustafa Mercan başta olmak üzere tüm öğretmen ve bizler gönülden kucaklayan minik taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."