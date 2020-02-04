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Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Hadebe ve Fofana katılmazken, kaleci Farnol ise salonda çalıştı.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Kemal Özdeş oynayacakları Ankaragücü maçının önemini vurgulayarak müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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