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Yeni Malatyaspor'da başarının sırrı bu tabloda gizli

Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçında alınan farklı galibiyetin sevinci sürerken, galibiyeti yorumlayan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, “Başarımızda tüm kademeleriyle aile sıcaklığı samimiyetinde olmamız büyük etken.

Yeni Malatyaspor'da Kayserispor maçında alınan farklı galibiyetin sevinci sürerken, galibiyeti yorumlayan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, “Başarımızda tüm kademeleriyle aile sıcaklığı samimiyetinde olmamız büyük etken. Bu ekibin içerisinde olmak benim için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır” dedi.


Takımın başarılı gidişatı ve alınan galibiyetle ilgili kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Çelikel, hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi yine Avrupa Kupaları olduğunu söyledi.



“Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum”


Kayserispor karşısında aldıkları galibiyetin oldukça önemli bir galibiyet olduğunu belirten Çelikel, “Son 2 haftada aldığımız galibiyetlerin anlam kazanması bakımından Kayserispor karşısında alınacak 3 puan büyük önem taşıyordu. Maçın genelinde iyi oynadığımız 90 dakikayı hak ettiğimiz bir sonuçla tamamlayarak yükselişimizi sürdürdük. Bu anlamda teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu yükselişimiz Kasımpaşa maçında da devam eder. Önümüzdeki iki müsabakayı da deplasmanda oynayacağımız gerçeğinden hareketle zorlu haftaların bizi beklediğini söyleyebilirim” dedi.



“Bu ekibin içerisinde olmak benim için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır”


Çelikel, başarılarında kulüp içerisindeki samimi aile ortamının büyük etken olduğunu da kaydederek, “Şu ana kadarki başarımızda tüm kademeleriyle aile sıcaklığı samimiyetinde olmamız büyük etken. Gerçekten kulübümüzün her bir çalışanı, her bir profesyoneli, her bir yöneticisi bu kulübe ayrı ayrı faydalar sağlıyor. Herkes işinin hakkını fazlasıyla vererek yapıyor. Bu anlamda Adil Gevrek başkanlığında bu ekibin içerisinde olmak benim için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır” diye konuştu.

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