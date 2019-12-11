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Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 15.

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürerken, kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam bazı oyunculara uyarıda bulundu. Isınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışmanın yapıldığı antrenmana çapraz bağ sakatlığından dolayı ameliyat olacağı açıklanan Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu olan Fabien Farnolle katılmadı.


Eren Tozlu'nun ameliyatının ardından en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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