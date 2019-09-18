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Yeni Malatyaspor'da Bifouma şoku

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren BTC Turk Yeni Malatyaspor’da kulüp sağlık heyetinden kötü haber geldi.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren BTC Turk Yeni Malatyaspor'da kulüp sağlık heyetinden kötü haber geldi. Ankaragücü maçında sakatlanan Bifouma'nın en 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


BTC Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavisi yurt dışında devam eden Gökhan Töre katılmadı. Töre'nin Galatasaray maçında da forma giyemeyeceği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen Fofana ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman teknik, taktik çalışmayla tamamlandı.


Öte yandan arka adalesinden sakatlanan Bifouma'nın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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