Yeni Malatyaspor'da Bodrumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1'inci Ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısının 20. Haftasında sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 1. Ligin ikinci yarısında 15 Ocak Pazar günü saat: 16:00'da sahasında konuk edeceği Bodrumspor maçı hazırlıklarını Yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural önderliğinde sürdürdü. Antalya'da ki kampta ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden sarı siyahlı ekipte futbolcuların moralli halleri dikkatlerden kaçmadı. Doğu Anadolu ekibi evinde oynayacağı Bodrumspor maçını kazanarak ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyor.

Spor Toto 1. Ligin ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımın maçında Bodrumspor, sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.