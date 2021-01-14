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Yeni Malatyaspor'da Cueva dönüyor

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 8.

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Denizlispor müsabakasında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan Perulu futbolcu Christian Cueva'nın affedilerek takıma tekrar döneceği öğrenildi.


Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet elde edemeyen sarı-siyahlılarda devre arası transfer çalışmaları sürerken, yönetimin büyük beklentilerle transfer ettiği ancak kadro dışı kaldığı için takımın fayda alamadığı Cueva, kadroya yeniden dönmek için gün sayıyor. Hamza Hamzaoğlu ile Cueva'nın affedilmesi konusunda bir toplantı yapan yönetimin, tecrübeli hocadan da olumlu görüş aldığı ifade ediliyor. Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla 8 müsabaka forma giydi.

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