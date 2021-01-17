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Yeni Malatyaspor'da Cueva ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Perulu futbolcu Christian Cueva ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Perulu futbolcu Christian Cueva ile yolların ayrıldığı duyuruldu.


Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'un evinde oynadığı Denizlispor maçı sonrasında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan Perulu futbolcu Cueva'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.


Bugün oynanan Rizespor karşılaşmasını statta izleyen Cueva ile müsabaka sonrası masaya oturan yönetim, yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya vardı.


Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir” ifadelerine yer verildi.


Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.

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