İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlardan iyi haber

Süper Lig’de oynadığı son maçta İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 1 günlük aranın ardından 17 Kasım Pazar günü saat 19.

Süper Lig'de oynadığı son maçta İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 1 günlük aranın ardından 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının mesaisine yeniden başladı.


Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.


Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Gökhan Töre'ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.