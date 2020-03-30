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Yeni Malatyaspor'da futbolcular tesisleri dönüşümlü kullanıyor

Futbola verilen koronavirüs arasında Yeni Malatyaspor’lu futbolcuların bir kısmı evlerinde ve bir kısmı ise kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Futbola verilen koronavirüs arasında Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların bir kısmı evlerinde ve bir kısmı ise kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor. Yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermeyen sarı-kırmızılılarda Zimbabveli Teanege Hadebe bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.


Dönüşümlü olarak kullanılan antrenman sahasının günün 24 saati dönüşümlü olarak futbolcuların çalışması için açık olduğu ifadede edildi.


Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF'nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi.

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